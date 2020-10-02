Avrupa'da 'elemeler'i geçemedik

Bu sezon Avrupa kupalarında elemelerde mücadele eden 3 Türk takımı da elendi.



Galatasaray; Beşiktaş ve Aytemiz Alanyaspor'dan sonra Avrupa kupalarından elenen üçüncü Türk temsilcisi oldu.



Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Portekiz temsilcisi Rio Ave, Aytemiz Alanyaspor ise aynı turda Norveç ekibi Rosenborg'a elenmişti.



Türk ekiplerinden Medipol Başakşehir UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, Demir Grup Sivasspor ise UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasında mücadele edecek.



