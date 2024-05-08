Avrupa Tekvando Şampiyonası başlıyor

Milli sporcular, yarın Sırbistan'da başlayacak Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda tatamiye çıkacak.



Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Belgrad'ın 9-12 Mayıs tarihlerinde ev sahipliği yapacağı organizasyona, 40'ı aşkın ülkeden 520 sporcu katılacak.



Şampiyonada Türkiye'yi, tekvandoda 16 (8 kadın, 8 erkek), para tekvandoda ise 19 (9 kadın, 10 erkek) sporcu temsil edecek.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, kürsünün en büyük favorilerinden olduklarını belirterek, "Buraya tüm kategorilerde son şampiyon ülke olarak geliyoruz. Sırbistan'da da benzer bir başarıyı hedefliyoruz. Nihai hedefimiz Paris 2024. Olimpik ve paralimpik oyunlar öncesinde burayı son büyük prova olarak görüyoruz. Paris'te mücadele edecek toplam 13 sporcumuzla birlikte tüm takımımız Avrupa Şampiyonası'nda ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacak. Tüm ekibimize güveniyoruz." ifadelerini kullandı.



Türkiye, 2022 yılında İngiltere'de düzenlenen son Avrupa Şampiyonası'nda hem erkekler hem kadınlar hem de para tekvandoda takım halinde şampiyonluğa ulaşmıştı.



Ay-yıldızlı sporcular, 2022'deki şampiyonayı tekvandoda 11 madalya (5 altın, 2 gümüş, 4 bronz), para tekvandoda ise 8 madalyayla (4 altın, 3 gümüş, 1 bronz) tamamlamıştı.



2024 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda mücadele edecek milli takımın kadrosu şöyle:



Tekvando



Kadınlar: Emine Göğebakan (46 kilo), Merve Dinçel Kavurat (49 kilo), Zeynep Taşkın (53 kilo), Hatice Kübra İlgün (57 kilo), Hatice Pınar Yiğitalp (62 kilo), İkra Kayır (67 kilo), Sude Yaren Uzunçavdar (73 kilo), Nafia Kuş Aydın (+73 kilo)



Erkekler: Furkan Ubeyde Çamoğlu (54 kilo), Ömer Faruk Dayıoğlu (58 kilo), Hakan Reçber (63 kilo), Ferhat Can Kavurat (68 kilo), Yiğithan Kılıç (74 kilo), Mehmet Kani Polat (80 kilo), Enbiya Taha Biçer (87 kilo), Emre Kutalmış Ateşli (+87 kilo)



Para tekvando



Kadınlar: Nurcihan Ekinci (47 kilo), Büşra Emire (47 kilo), Meryem Betül Çavdar (52 kilo), Lütfiye Özdağ (52 kilo), Gamze Gürdal (57 kilo), Sümeyye Özcan (57 kilo), Seçil Er (65 kilo), Ayşe Dudu Karatay (65 kilo), Nisa Nur Gürses (+65 kilo)



Erkekler: Ali Can Özcan (58 kilo), Yusuf Eren Ay (58 kilo), Mahmut Bozteke (63 kilo), Mehmet Dönmez (63 kilo), Fatih Çelik (70 kilo), Yusuf Yünaçtı (70 kilo), Oktay Atalay (80 kilo), Adem Arda Özkul (80 kilo), Mehmet Sami Saraç (+80 kilo), İsmail Kaynak (+80 kilo)





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