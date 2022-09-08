Bu yıl hem büyükler hem de 23 yaş altında Avrupa şampiyonluğu yaşayan milli güreşçi Feyzullah Aktürk, başarılarını dünya şampiyonu olarak taçlandırmak istediğini söyledi. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 10-18 Eylül'de düzenlenecek Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 92 kiloda mücadele edecek Feyzullah Aktürk, açıklamalarda bulundu.



"SON DÜZLÜĞE GİRDİK"



Milli güreşçi Feyzullah, hazırlıklarda artık sona geldiklerini belirterek, "Genel olarak hazırlık sürecimiz çok iyi geçti. Bundan önce Bolu'da yükseklik kampı yaptık. Son güreş antrenmanları için Elmadağ'dayız. Artık son düzlüğe girdik. Bu süreci aktif dinlenme, kilo ayarlamalarımızla geçireceğiz." diye konuştu.



"DÜNYA ŞAMPİYONASI'NI İSTİYORUM"



Bu sezon sıklet değiştirdiğine işaret eden Feyzullah, "Yeni sezonda 92 kiloyu tercih ettim. Çok şükür başarılı bir sezon geçiriyorum. İki Avrupa şampiyonluğu yaşadım. Bu yıl hem 23 yaş altı hem de A takımda Avrupa şampiyonluğu yakaladım. Bunu Dünya Şampiyonası'nda taçlandırmak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.



İlk kez büyüklerde Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek milli güreşçi, şöyle devam etti:



"Önümüzde Dünya Şampiyonası var. Zorlu rakiplerimiz var. Ardından ekim ayında 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası düzenlenecek. Bu iki şampiyonada aynı şekilde şampiyon olup, İstiklal Marşımızı okutup bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum. Bu sene ilk kez A takımla Avrupa Şampiyonası'na gitmiştim. Çok şükür Avrupa şampiyonu oldum. Yine büyüklerde ilk dünya şampiyonam olacak. İstiklal Marşımızı dinletmek için elimizden geleni yapacağız."



TAKIM HALİNDE DE HEDEF ŞAMPİYONLUK"



"Takım olarak moralimiz yüksek." diyen 23 yaşındaki milli güreşçi, "Uzun bir aradan sonra tekrar dünya şampiyonluğu yakalamak istiyoruz. İnşallah Allah nasip eder. Zor gibi görünse de biz bunu takım olarak yakalayabileceğimize inanıyoruz. İnşallah takım halinde de dünya şampiyonluğu olur." şeklinde görüş belirtti.



Milli takımda Taha Akgül gibi tecrübeli güreşçilerin yer almasının önemine işaret eden Feyzullah Aktürk, "Benim gibi genç arkadaşlarımız, Taha ağabey gibi tecrübeli isimlerden faydalanıyor. Taha Akgül bizim için yaşayan bir efsane, kaptanımız. Onun deneyimlerinden faydalanıyoruz. Sağ olsun hazırlık döneminde eksiğimiz olduğunda o da bizimle ilgileniyor. Sağ olsun hocalarımız da bizimle ilgileniyor." ifadelerini kullandı.





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