Avrupa Oyunları'nnda Türkiye, madalya sıralamasında 9. oldu

Türkiye, Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nı toplam 38 madalyayla bitirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Avrupa Oyunları'nnda Türkiye, madalya sıralamasında 9. oldu
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02 Temmuz 2023 19:19
3.Avrupa Oyunları'nda Türkiye madalya sırasında 9.sırada tamamladı.

Malopolska bölgesindeki 13 farklı şehirde düzenlenen organizasyonda Türkiye'yi 103'ü kadın, 90'ı erkek olmak üzere 193 sporcu 19 branşta temsil etti.

Ay-yıldızlılar, 3. Avrupa Oyunları'nda 9'u altın, 9'u gümüş, 20'si bronz olmak üzere toplam 38 madalya kazandı.

Türkiye, madalya sıralamasında ise 48 ülke arasında 9. oldu.

Madalya sıralamasında birinciliği ise 35 altın, 26 gümüş ve 39 bronz olmak üzere toplam 100 madalyayla İtalya elde etti.

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