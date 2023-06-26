Avrupa Oyunları'nda, Kadın Ragbi takımımız istediğini bulamadı!

Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda 7'li Ragbi Kadın Milli Takımı, bugün yaptığı iki maçta da mağlup oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Avrupa Oyunları'nda, Kadın Ragbi takımımız istediğini bulamadı!
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26 Haziran 2023 20:31
3.Avrupa Oyunları'nda 7'li Ragbi Kadın Milli Takımı, bugün oynadığı iki maçı da kaybetti.

 Krakow'daki Henryk Reyman Belediye Stadı'nda milli takım, B Grubu'ndaki son maçında Portekiz'e 36-5 yenildi.

Grupta üç maçını da kaybeden milliler, 9-12 klasman müsabakaları için İsveç'le karşılaştı. Çekişmeli geçen maçta Türkiye, rakibine 10-7 mağlup oldu.

7'li Ragbi Kadın Milli Takımı, yarın son maçında 11'incilik müsabakasında Norveç'le karşılaşacak.

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