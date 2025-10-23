23 Ekim
Fenerbahçe-VfB Stuttgart
1-0
23 Ekim
Samsunspor-Dynamo Kiev
3-065'
23 Ekim
Feyenoord-Panathinaikos
2-165'
23 Ekim
C.Palace-AEK Larnaca
0-162'
23 Ekim
Haecken-Rayo Vallecano
2-2
23 Ekim
Rapid Wien-Fiorentina
0-3
23 Ekim
Strasbourg-Jagiellonia Bialystok
1-1
23 Ekim
Rijeka-Sparta Prag
0-0IPT
23 Ekim
Alkmaar-Slovan Bratislava
1-0
23 Ekim
Shakhtar-Legia Warszawa
1-2
23 Ekim
Maccabi Tel Aviv-FC Midtjylland
0-165'
23 Ekim
Celtic-Sturm Graz
2-165'
23 Ekim
Young Boys-Ludogorets
3-163'
23 Ekim
N. Forest-FC Porto
1-061'
23 Ekim
Freiburg-FC Utrecht
2-065'
23 Ekim
Celta Vigo-Nice
1-165'
23 Ekim
Malmö FF-Dinamo Zagreb
1-067'
23 Ekim
Lille-PAOK
1-364'
23 Ekim
Roma-Viktoria Plzen
1-267'
23 Ekim
Go Ahead Eagles-Aston Villa
2-1
23 Ekim
Brann-Rangers
3-0
23 Ekim
Genk-Real Betis
0-0
23 Ekim
FCSB-Bologna
1-2
23 Ekim
Lyon-Basel
2-0
23 Ekim
Braga-FK Crvena Zvezda
2-0
23 Ekim
RB Salzburg-Ferencvaros
2-3
23 Ekim
Mainz 05-Zrinjski Mostar
1-067'

Avrupa Ligi'nde gecenin sürprizi: Eagles!

Aston Villa, Go Ahead Eagles'e deplasmanda 2-1 yenildi ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk mağlubiyetini aldı.

23 Ekim 2025
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Avrupa Ligi'nde gecenin sürprizi: Eagles!




UEFA Avrupa Ligi 3. Hafta maçında Go Ahead Eagles ile Aston Villa karşı karşıya geldi. De Adelaarshorst'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Eagles, 2-1'lik skorla kazandı.

Aston Villa, 4. dakikada Evan Guessand kaydetti.

Hollanda temsilcisi, 42. dakikada Mathis Suray ve 61. dakikada Mats Deijl kaydetti.

İngiliz ekibi, 79. dakikada Emi Buendia ile bir penaltı vuruşundan faydalanamadı.

İlk yenilgisini alan Aston Villa, 6 puanda kaldı. FCSB yenilgisi sonrası Panathinaikos'u yenen Eagles, bu maçı da kazanarak puanını 6'ya çıkardı.

Eagles, bir sonraki maçında Salzburg deplasmanına gidecek. Aston Villa ise sahasında Maccabi Tel Aviv'i konuk edecek.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Beşiktaş 9 5 1 3 15 11 16
7 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 9 3 2 4 15 14 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Rizespor 9 2 3 4 10 13 9
12 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 9 1 4 4 7 9 7
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
