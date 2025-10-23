Avrupa Ligi'nde gecenin sürprizi: Eagles!

UEFA Avrupa Ligi 3. Hafta maçında Go Ahead Eagles ile Aston Villa karşı karşıya geldi. De Adelaarshorst'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Eagles, 2-1'lik skorla kazandı.



Aston Villa, 4. dakikada Evan Guessand kaydetti.



Hollanda temsilcisi, 42. dakikada Mathis Suray ve 61. dakikada Mats Deijl kaydetti.



İngiliz ekibi, 79. dakikada Emi Buendia ile bir penaltı vuruşundan faydalanamadı.



İlk yenilgisini alan Aston Villa, 6 puanda kaldı. FCSB yenilgisi sonrası Panathinaikos'u yenen Eagles, bu maçı da kazanarak puanını 6'ya çıkardı.



Eagles, bir sonraki maçında Salzburg deplasmanına gidecek. Aston Villa ise sahasında Maccabi Tel Aviv'i konuk edecek.



