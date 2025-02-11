Avrupa'da temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler açıklandı!

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde oynayacağı maçların hakemleri açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Avrupa'da temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler açıklandı!
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11 Şubat 2025 12:34
Son güncelleme 11 Şubat 2025 13:14
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde oynayacağı maçların hakemleri belli oldu. 

İŞTE TEMSİLCİLERİMİZİN MAÇINI YÖNETECEK HAKEMLER;

Fenerbahçe - Anderlecht
Nikola Dabanovic (Karadağ)

AZ Alkmaar - Galatasaray
Joao Pinheiro (Portekiz)

Fenerbahçe maçında düdük çalacak Nikola Dabanovic daha önce sarı lacivertli takımın Union Saint Gilloise'ye 1-0 mağlup olduğu maçı yönetti.

Öte yandan Galatasaray'ın AZ Alkmaar maçını yönetecek hakem Joao Pinheiro da Fenerbahçe'nin son 16 turunda Union Saint Gilloise'yi 3-0 mağlup ettiği maçı yönetti.

Fenerbahçe, 13 Şubat Perşembe günü 20:45'te sahasında Anderlecht'i ağırlayacak.

Galatasaray ise 13 Şubat Perşembe günü deplasmanda AZ Alkmaar 23:00'te karşı karşıya gelecek.


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