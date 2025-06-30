Avrupa 15 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Yusuf, Samsun'da coşkuyla karşılandı

İtalya'nın Caorle kentinde düzenlenen Avrupa 15 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Yusuf Yaser Aksu, memleketi Samsun'un Vezirköprü ilçesinde coşkuyla karşılandı.





Şampiyonanın ardından yurda dönen Yusuf'a ilçenin girişinde kalabalık bir halk topluluğu tarafından karşılama töreni yapıldı.





Türk bayraklarıyla donatılan konvoy eşliğinde şehir turu atan genç şampiyon, hemşehrilerine gurur dolu anlar yaşattı.

Yusuf Yaser Aksu ve ailesi, ilk olarak Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya'yı makamında ziyaret etti.





Kaymakam Kaya, ilçeden çıkan bir sporcunun Avrupa şampiyonu olmasından büyük gurur duyduklarını belirterek, "Gençlerimizin spora yönelmesini her zaman destekliyoruz. Yusuf'un bu başarısı diğer gençlerimize de ilham olacaktır." dedi.





Şampiyon güreşçi daha sonra Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül'ü ziyaret etti. Başkan Gül, Yusuf'un zaferinin herkesi gururlandırdığını aktararak, "Belediye olarak spora ve gençlerimize olan desteğimizi sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.





Makam ziyaretlerinin ardından Yusuf Yaser Aksu, ailesiyle birlikte Vezirköprü Yeni Mahalledeki baba ocağına geçti.



