Aursnes'tan Jose Mourinho'ya övgü!

Benfica'nın Norveçli orta sahası Fredrik Aursnes, teknik direktör Jose Mourinho'dan büyük bir hayranlıkla söz etti. 29 yaşındaki oyuncu, Portekizli çalıştırıcıyla çalışmanın kendisi için bir ayrıcalık olduğunu söyledi.



"FANTASTİK BİR DENEYİM"



Aursnes, büyürken Mourinho'yu televizyonda en büyük sahnelerde izlediğini hatırlatarak, "Onunla çalışmak bir onur. Nasıl çalıştığını, düşüncelerini, fikirlerini ve nasıl biri olduğunu görmek harika. Fantastik bir deneyim." dedi.

Dördüncü sezonunu Benfica formasıyla geçiren deneyimli futbolcu, Mourinho'nun oyun anlayışına da övgüler yağdırdı:Mourinho'nun insani yönünün de etkileyici olduğunu vurgulayan Aursnes,ifadeleriyle sözlerini noktaladı.