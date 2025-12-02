Aursnes'tan Jose Mourinho'ya övgü!

Benfica'nın Norveçli orta sahası Fredrik Aursnes, teknik direktör Jose Mourinho'dan büyük bir hayranlıkla söz etti. 29 yaşındaki oyuncu, Portekizli çalıştırıcıyla çalışmanın kendisi için bir ayrıcalık olduğunu söyledi.
"FANTASTİK BİR DENEYİM"
Aursnes, büyürken Mourinho'yu televizyonda en büyük sahnelerde izlediğini hatırlatarak, "Onunla çalışmak bir onur. Nasıl çalıştığını, düşüncelerini, fikirlerini ve nasıl biri olduğunu görmek harika. Fantastik bir deneyim." dedi.
"FUTBOLLA İLGİLİ MÜKEMMEL FİKİRLERİ VAR"
Dördüncü sezonunu Benfica formasıyla geçiren deneyimli futbolcu, Mourinho'nun oyun anlayışına da övgüler yağdırdı:
"Futbolla ilgili mükemmel fikirleri var. Bunu sahada her gün görebiliyorsunuz."
"MOURINHO İLE ÇALIŞMAK ÇOK KOLAY"
Mourinho'nun insani yönünün de etkileyici olduğunu vurgulayan Aursnes, "Bir insan olarak çok doğal biri ve bunu oyuncular hissediyor. Bu yüzden onunla çalışmak çok kolay. Çok dürüst biri ve herkesin bunu takdir ettiğini düşünüyorum." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.