Augusto Trabzonspor yolcusu olabilir

Bu sezon ligde beklentilerin altında kalan Trabzonspor'da yönetim, ocakta başlayacak transfer sezonunda Alanyaspor'dan Augusto'yu transfer etmek istiyor.

, Fotoğraf; AA
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Augusto Trabzonspor yolcusu olabilir
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09 Ocak 2025 15:25
Karadeniz ekibi Trabzonspor'da kadro değişikliği için transfer çalışmaları sürüyor.

Bordo-mavili ekipte bir çok isim gündeme gelirken, Corendon Alanyaspor'da forma giyen 24 yaşındaki futbolcu Loide Augusto da listede yerini aldı.

Sezon başında Alanyaspor'a imza atan sağ kanat oyuncusu için Trabzonspor'un Alanyaspor yönetimi ile temas kurmak istediği öğrenildi.

DEĞERİ 1.5 MİLYON

Güncel piyasa değeri 1,5 milyon Euro olan Angolalı oyuncu, bu sezon Alanyaspor forması ile 13 maça çıktı ve 1 gol, 4 asist kaydetti. Augusto'nun Alanyaspor'la 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 

(Kaynak: Yeni Alanya gazetesi)
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