Augsburg tek golle kazandı

Almanya Bundesliga 11. hafta maçında Augsburg sahasında Hamburg'u ağırladı.
WWK Arena'da oynanan maçı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.
Augsburg'a galibiyeti getiren golü 76. dakikada Anton Kade getirdi. Augsburg'da Keven Schlotterbeck 81. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Augsburg'da milli futbolcu Mert Kömür 64 dakika sahada kaldı.
Bu sonuçla birlikte Augsburg 10 puana yükselirken, Hamburg 9 puanda kaldı. Ligin sonraki maçında Augsburg deplasmanda Hoffenheim ile karşılaşacak. Hamburg ise Stuttgart'ı ağırlayacak.