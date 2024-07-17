Aubameyang Arabistan yolcusu

Al-Qadsiah, Olympique Marseille forveti Pierre-Emerick Aubameyang ile ilgileniyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Aubameyang Arabistan yolcusu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Temmuz 2024 15:35
Son güncelleme 17 Temmuz 2024 15:36
Fransa'da olağanüstü bir sezon geçiren Pierre-Emerick Aubameyang Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Qadsiah ile görüşüyor.

Gazeteci Fabrizio Romano'ya göre, Gabonlu oyuncu iki kulüp anlaşmaya vardığında Suudi Arabistan ekibi ile 2026'ya kadar sözleşme imzalayacak.

Aubameyang, 12 sezonun ardından Real Madrid'den ayrılan ve Suudi Arabistan liginde yeni bir maceraya başlayacak olan Nacho Fernandez ile gelecek sezon aynı soyunma odasını paylaşabilir.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery