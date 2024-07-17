Fransa'da olağanüstü bir sezon geçiren Pierre-Emerick Aubameyang Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Qadsiah ile görüşüyor.



Gazeteci Fabrizio Romano'ya göre, Gabonlu oyuncu iki kulüp anlaşmaya vardığında Suudi Arabistan ekibi ile 2026'ya kadar sözleşme imzalayacak.



Aubameyang, 12 sezonun ardından Real Madrid'den ayrılan ve Suudi Arabistan liginde yeni bir maceraya başlayacak olan Nacho Fernandez ile gelecek sezon aynı soyunma odasını paylaşabilir.





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