Atletico Madrid, 3 puanı Correa ile aldı

La Liga'nın 9. haftasında Diego Simeone'nin ekibi Atletico Madrid ile Miguel Sanchez'in yönetimindeki Girona kozlarını paylaştı.



Civitas Metropolitano Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Atletico Madrid 2-1 kazanırken goller; 5. ve 48. dakikalarda Angel Correa'dan geldi. Konuk ekip Girona'nın tek golü ise 66. dakikada Ricardo Riquelme'den geldi.



Bu sonuçla birlikte Atletico Madrid puanını 16'ya yükseltirken, Girona 7 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Atletico Madrid deplasmanda Athletic Bilbao ile karşılaşırken, Girona evinde Cadiz'i konuk edecek.





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