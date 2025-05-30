Atlama Milli Takım'ın hedefi Avrupa Şampiyonası ile Los Angeles 2028 Olimpiyatları

Antalya'da düzenlenen ve ilk defa katıldıkları Avrupa Atlama Şampiyonası'nda deneyim kazanan milli takım sporcular, Avrupa şampiyonlarında finale kalmayı ve Los Angeles'da düzenlenecek 2028 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele etmeyi hedefliyor.Avrupa Yüzme Birliği (European Aquatics) tarafından düzenlenen Avrupa Su Sporları Atlama Şampiyonası, bu yıl Türkiye'nin ev sahipliğinde 22-28 Mayıs tarihlerinde Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sports Arena'da gerçekleştirildi.Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Yüzme Federasyonunun katkılarıyla düzenlenen şampiyonada Türkiye'yi milli sporcular Sude Köprülü, Ece Şevval Erzincan ve Simay Arslankan temsil etti. Organizasyonda 23 ülkeden yaklaşık 100 sporcu yer aldı.Daha önce Balkan şampiyonluğu bulunan milli sporcu Sude Köprülü, şampiyonada katıldığı 1 metre tramplen atlayışını 14 sırada, 3 metre tramplen atlayışını ise 18. sırada tamamladı.Milli sporcular Ece Şevval Erzincan ve Simay Arslankan da 3 metre senkronize tramplen yarışlarında final atlayışlarını son sırada bitirdi.