Atilla Gökçe: "Mourinho ilk yarıdaki kendinden vazgeçerek kazandı"

Milliyet spor yazarı Atilla Gökçe, Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe'nin Adana Demirsporr'u 4-0 yendiği maçı değerlendirdi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Atilla Gökçe: 'Mourinho ilk yarıdaki kendinden vazgeçerek kazandı'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Ocak 2025 10:53

Milliyet spor yazarı Atilla Gökçe, Süper Lig'de oynanan Adana Demirspor - Fenerbahçe karşılaşmasını köşesinde yorumladı.

İşte Atilla Gökçe'nin o yazısı:

"HAYAL KIRIKLIĞI YERİNE UMUT ÇİÇEKLERİ DEVŞİRDİ"

"Neyse ki VAR'dan önce Mourinho vardı. Portekizli Hoca, Çağlar, Osayi, Tadic ve Cenk Tosun'u oyuna sürerek hayal kırıklığı yerine umut çiçekleri devşirdi."

"JOSE MOURINHO İLK YARIDAKİ MOURINHO'DAN VAZGEÇTİ"

"Maçın en çalışkan adamları Dzeko, En Nesyri, Tadic ve Amrabat'tı. Evet, maçı Mourinho kazandı... Baktı ki olacak gibi değil... İlk yarıdaki Mourinho'dan vazgeçti aslına döndü. Cenk Tosun, Fenerbahçe'deki ilk golünü attı. Tadic, 2 asisti ile büyüklüğünü ortaya koydu. Haydi, dahası da dahası... Puan farkı 6'ya indi, heyecan ibresi yükseldi." 

 
 

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery