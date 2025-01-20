Milliyet spor yazarı Atilla Gökçe, Süper Lig'de oynanan Adana Demirspor - Fenerbahçe karşılaşmasını köşesinde yorumladı.
İşte Atilla Gökçe'nin o yazısı:
"HAYAL KIRIKLIĞI YERİNE UMUT ÇİÇEKLERİ DEVŞİRDİ"
"Neyse ki VAR'dan önce Mourinho vardı. Portekizli Hoca, Çağlar, Osayi, Tadic ve Cenk Tosun'u oyuna sürerek hayal kırıklığı yerine umut çiçekleri devşirdi."
"JOSE MOURINHO İLK YARIDAKİ MOURINHO'DAN VAZGEÇTİ"
"Maçın en çalışkan adamları Dzeko, En Nesyri, Tadic ve Amrabat'tı. Evet, maçı Mourinho kazandı... Baktı ki olacak gibi değil... İlk yarıdaki Mourinho'dan vazgeçti aslına döndü. Cenk Tosun, Fenerbahçe'deki ilk golünü attı. Tadic, 2 asisti ile büyüklüğünü ortaya koydu. Haydi, dahası da dahası... Puan farkı 6'ya indi, heyecan ibresi yükseldi."
Atilla Gökçe: "Mourinho ilk yarıdaki kendinden vazgeçerek kazandı"
Milliyet spor yazarı Atilla Gökçe, Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe'nin Adana Demirsporr'u 4-0 yendiği maçı değerlendirdi.
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20 Ocak 2025 10:53
Milliyet spor yazarı Atilla Gökçe, Süper Lig'de oynanan Adana Demirspor - Fenerbahçe karşılaşmasını köşesinde yorumladı.
Fenerbahçe
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