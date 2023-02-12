Atalanta zor deplasmanda 3 puan çıkardı

İtalya Serie A'nın 22. haftasında Atalanta, deplasmanda Lazio'yu konuk etti.



Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Atalanta 2-0 kazanarak üç puanı alan taraf oldu.



Karşılaşmanın 23. dakikasında Zappacosta'nın golüyle öne geçen Atalanta ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda Lazio beraberlik golü için yoğun çaba harcasa da 65. dakikada Hojlund'un golüyle skoru 2-0 oldu ve Atalanta sahadan galibiyetle ayrıldı.



Öte yandan 63. dakikada Milli oyuncumuz Merih Demiral oyuna dahil oldu.



Bu sonucun ardından Atalanta puanını 41'e yükseltirken Lazio ise 39 puanda kaldı.





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