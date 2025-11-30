30 Kasım
Karagümrük-Beşiktaş
0-2
30 Kasım
Antalyaspor-Göztepe
1-2
30 Kasım
FC Twente-Alkmaar
1-0
30 Kasım
Telstar-Feyenoord
1-2
30 Kasım
Go Ahead Eagles-FC Utrecht
2-2
30 Kasım
PSV Eindhoven-FC Volendam
3-0
30 Kasım
Lyon-Nantes
0-023'
30 Kasım
Lorient-Nice
3-1
30 Kasım
Le Havre-Lille
0-1
30 Kasım
Angers-Lens
1-2
30 Kasım
Strasbourg-Brest
1-2
30 Kasım
Roma-SSC Napoli
0-022'
30 Kasım
Atalanta-Fiorentina
2-0
30 Kasım
Pisa-Inter
0-2
30 Kasım
Lecce-Torino
2-1
30 Kasım
Celta Vigo-Espanyol
0-1
30 Kasım
Girona-Real Madrid
0-07'
30 Kasım
Sevilla-Real Betis
0-2
30 Kasım
Real Sociedad-Villarreal
2-3
30 Kasım
Chelsea-Arsenal
1-1
30 Kasım
West Ham United-Liverpool
0-2
30 Kasım
N. Forest-Brighton
0-2
30 Kasım
Aston Villa-Wolves
1-0
30 Kasım
C.Palace-M. United
1-2
30 Kasım
Freiburg-Mainz 05
4-079'
30 Kasım
E. Frankfurt-Wolfsburg
1-1
30 Kasım
Hamburger SV-VfB Stuttgart
2-1
30 Kasım
Bodrum FK-Arca Çorum FK
4-0
30 Kasım
Sivasspor-Boluspor
1-0
30 Kasım
Sarıyer-Bandırmaspor
1-0
30 Kasım
Ajax-FC Groningen
0-0IPT

Atalanta'nın 8 maçlık hasreti bitti!

İtalya Serie A'nın 13. haftasında Atalanta, konuk ettiği Fiorentina'yı 2-0 mağlup etti. Atalanta bu sonuçla birlikte ligde 8 maç sonra ilk kez kazandı.

calendar 30 Kasım 2025 21:55
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
İtalya Serie A'nın 13. haftasında Atalanta, Fiorentina'yı konuk etti. 

New Balance Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı. 
Atalanta'ya galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Kossonou Olion ve 51. dakikada Ademola Lookman
kaydetti.

Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve 3 puanın sahibi Atalanta oldu.

Bu sonuçla birlikte 3 maçlık mağlubiyet serisi sonra eren Atalanta, ligde 8 maç sonra ilk kez kazandı. Bu sezon 3. galibiyetini alan Atalanta, 16 puana ulaşarak 11. sıraya yerleşti. 

Ligde henüz gaibiyetle tanışamayan Fiorentina ise 6 puanda kaldı ve 19 sırada konumlandı. 

Serie A'nın 14. haftasında Atalanta, deplasmanda Hellas Verona ile karşılaşacak. Fiorentina ise Sassuolo'ya konuk olacak. 




TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
6 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.