İtalya Serie A'da Atalanta, kendi evinde Hellas Verona'yı konuk etti. Ligin 33. haftasında oynanan mücadeleyi Atalanta, 2-1'lik skorla kaybetti.



Karşılaşmada Verona'ya galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Federico Ceccherini ve 55. dakikada Teun Koopmeiners (kendi kalesine attı) attı. Atalanta'nın tek golü 82. dakikada Giorgio Scalvini'den geldi.



Atalanta'da Merih Demiral, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 57 dakika sahada kaldı. Verona'da ise Koray Günter 30. dakikada oyundan çıktı.



Alınan bu sonucun ardından Atalanta, üst üste 3. mağlubiyetini aldı ve ligde 51 puanda kaldı. Verona ise 48 puana yükseldi.



Ligin bir sonraki haftasında Atalanta, Venezia'ya konuk olacak. Verona sahasında Sampdoria'yı ağırlayacak.





İLGİLİ VİDEO