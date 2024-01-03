İtalya Kupası son 16 turu maçında Atalanta ile Sassuolo karşı karşıya geldi. Gewiss Stadyumu'nda oynanan maçı Atalanta 3-1 kazandı.
Atalanta'ya galibiyeti getiren golleri 24 ve 63. dakikalarda Charles De Ketelaere, 71. dakikada Aleksey Miranchuk kaydetti. Sassuolo'nun tek golü 90+5'te Daniel Boloca'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte Atalanta, adını bir üst tura yazdıran takım oldu.
Atalanta'ya galibiyeti getiren golleri 24 ve 63. dakikalarda Charles De Ketelaere, 71. dakikada Aleksey Miranchuk kaydetti. Sassuolo'nun tek golü 90+5'te Daniel Boloca'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte Atalanta, adını bir üst tura yazdıran takım oldu.
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