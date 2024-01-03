Atalanta 3 golle üst tur biletini kaptı

İtalya Kupası son 16 turu maçında Atalanta, Sassuolo'yu 3-1 mağlup ederek üst tura yükseldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Atalanta 3 golle üst tur biletini kaptı
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03 Ocak 2024 21:58
Son güncelleme 03 Ocak 2024 22:08
İtalya Kupası son 16 turu maçında Atalanta ile Sassuolo karşı karşıya geldi. Gewiss Stadyumu'nda oynanan maçı Atalanta 3-1 kazandı. 

Atalanta'ya galibiyeti getiren golleri 24 ve 63. dakikalarda Charles De Ketelaere, 71. dakikada Aleksey Miranchuk kaydetti. Sassuolo'nun tek golü 90+5'te Daniel Boloca'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Atalanta, adını bir üst tura yazdıran takım oldu. 

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