İtalya Kupası son 16 turu maçında Atalanta ile Sassuolo karşı karşıya geldi. Gewiss Stadyumu'nda oynanan maçı Atalanta 3-1 kazandı.



Atalanta'ya galibiyeti getiren golleri 24 ve 63. dakikalarda Charles De Ketelaere, 71. dakikada Aleksey Miranchuk kaydetti. Sassuolo'nun tek golü 90+5'te Daniel Boloca'dan geldi.



Bu sonuçla birlikte Atalanta, adını bir üst tura yazdıran takım oldu.





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