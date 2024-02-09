Asya Kupası'nda kupa sahibini buluyor

Ülke Şampiyonluk sayısı Kazandığı yıllar Japonya 4 1992, 2000, 2004, 2011 Suudi Arabistan 3 1984, 1988, 1996 İran 3 1968, 1972, 1976 Güney Kore 2 1956, 1960 İsrail 1 1964 Kuveyt 1 1980 Avustralya 1 2015 Irak 1 2007 Katar 1 2019

Futbolda cumartesi günü oynanacak Asya Kupası finalinde, ev sahibi ve son şampiyon Katar ile Ürdün karşı karşıya gelecek.Asya Futbol Konfederasyonu tarafından bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen organizasyonun final maçında ev sahibi Katar, Ürdün ile Lusail Stadı'nda saat 18.00'de karşılaşacak. Müsabaka, Spor Smart'tan canlı yayımlanacak.Yarı final etabında, kupanın son şampiyonu Katar, İran'ı 3-2 yenerken, Ürdün ise Güney Kore'yi 2-0 mağlup ederek tarihinde ilk kez finale yükselme başarısı gösterdi.Katar, A Grubu'nda Çin, Tacikistan ve Lübnan'ı yenerek 3 maçta 3 galibiyetle grup lideri olarak son 16 turuna çıktı.Son 16 turunda Filistin'i 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselen Katar, bu turda ise Özbekistan'a normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçta seri penaltılarla 3-2 üstünlük sağlayarak yarı finale adını yazdırdı.Yarı finalde ise İran'ı 3-2 yenen Katar, finale çıktı.Organizasyonda çıktığı 6 müsabakadan namağlup ayrılan Katar, bir kez daha finalist olmayı başardı.Ürdün, E Grubu'nda Güney Kore, Malezya ve Bahreyn ile karşılaşırken, 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle 3. sırada son 16 turuna kaldı.Son 16 turunda Irak'ı 3-2 yenen Ürdün, çeyrek finalde ise Tacikistan'ı 1-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.Ürdün, yarı finalde Güney Kore'yi 2-0 mağlup ederek tarihinde ilk kez Asya Kupası finaline çıkma başarısı gösterdi.2023 Asya Kupası'nda toplam 14,8 milyon dolar para ödülü dağıtılacak.Şampiyon olan takım 5 milyon, finalist ise 3 milyon dolar para ödülünün sahibi olacak.Ayrıca, turnuvaya katılan bütün takımlara 200'er bin dolar verilirken, yarı finalistler ise 1 milyon dolar para ödülüne hak kazandı.İlk kez 1956 yılında düzenlenen Asya Kupası'nda Japonya, en başarılı takım olarak dikkati çekiyor.Japonya; 1992, 2000, 2004 ve 2011 yıllarında kupaya uzanarak toplamda 4 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.Turnuvada Suudi Arabistan ile İran 3, Güney Kore 2, Katar, Avustralya, Irak, Kuveyt ve İsrail ise birer kez şampiyonluğa ulaştı.Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen 2019 AFC Asya Kupası'nda şampiyonluğa uzanan Katar, ev sahipliğini yaptığı turnuvada bir kez daha zafer yaşamak istiyor.Kupanın en başarılı takımı olan ve 2019'da finalde kaybeden Japonya, yıldız futbolcu Heung-min Son önderliğindeki Güney Kore ve 2015'in şampiyonu Avustralya, organizasyonda iddiası olan takımlar arasında yer alıyordu.İtalya ile EURO 2020'yi kazanan teknik direktör Roberto Mancini'yi milli takımın başına getiren Suudi Arabistan ve kupada oynadığı tüm finalleri kazanan İran ise sürpriz yapabilecek ekipler olarak öne çıkıyordu.AFC Asya Kupası'nı daha önce kazanan takımların şampiyonluk sayıları şöyle: