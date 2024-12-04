THY EuroLeague'in 13. haftasında ASVEL evinde Real Madrid'i 80-78 mağlup etti.

Real Madrid, son 58 saniyeye 73-78 önde girse de ASVEL, 7-0'lık seriyle rakibini devirdi. ASVEL'de Paris Lee son topu soktu ve ASVEL mücadeleyi 80-78 kazandı.



Bu sonuçla ASVEL 5. galibiyetini alırken Real Madrid ise 7. yenilgisini yaşadı.



ASVEL'de Theo Maledon 23 sayı – 7 asist ile yıldızlaşırken son topta takımına galibiyeti getiren Paris Lee 13 sayı – 4 asist, Mbaye Ndiaye 12 sayı – 5 ribaunt, Andre Roberson 8 sayı – 7 ribaunt, Joffrey Lauvergne 7 sayı – 2 ribaunt, Neal Sako 6 sayı – 3 ribaunt ile oynadı.



Real Madrid'de Mario Hezonja 19 sayı – 3 ribaunt, Gabriel Deck 17 sayı – 4 ribaunt, Walter Tavares 10 sayı – 8 ribaunt, Eli Ndiaye 9 sayı – 1 ribaunt, Facu Campazzo 5 sayı – 12 asist ile mücadele etti.



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