Aston Villa, Newcastle'a karşı gol olup yağdı!

İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında Aston Villa, Newcastle'ı 4-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Aston Villa, Newcastle'a karşı gol olup yağdı!
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19 Nisan 2025 21:26
İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında Aston Villa ile Newcastle United karşı karşıya geldi.

Villa Park'ta oynanan mücadelede Aston Villa, Newcastle'ı 4-1 mağlup etti.

Aston Villa'nın golleri 1. dakikada Ollie Watkins, 65. dakikada Ian Maatsen, 73. dakikada Dan Burn'ün kendi kalesine attığı gol ve 75. dakikada Amadou Onana'dan geldi. Newcastle'ın tek golünü ise 18. dakikada Fabian Schar kaydetti.

MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM

Bu sonuçla birlikte Aston Villa, ligde üst üste 5. galibiyetini alarak puanını 57'ye yükseltti.

Newcastle ise 5 maçlık galibiyet serisinin ardından mağlup olarak 59 puanda kaldı.

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