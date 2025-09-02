Aston Villa, Harvey Elliott'u kiraladı!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, İngiliz orta saha oyuncusu Harvey Elliot'u sezon sonuna kadar kiraladı.



Anlaşmada, futbolcunun belirli sayıda maça çıkması halinde zorunlu satın alma opsiyonu bulunuyor.



22 yaşındaki oyuncu, Anfield'da geçirdiği dönemde iki Premier Lig şampiyonluğu, bir FIFA Kulüpler Dünya Kupası, bir Lig Kupası ve iki FA Kupası kazandı.



Uluslararası arenada, İngiltere U-21 takımının bu yaz UEFA Avrupa U-21 Şampiyonası'nı kazanmasına yardımcı olarak Turnuvanın Oyuncusu seçildi.



