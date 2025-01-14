Aston Villa, Donyell Malen'i açıkladı

Aston Villa, Borussia Dortmund'dan Donyell Malen'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Aston Villa, Donyell Malen'i açıkladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Ocak 2025 20:37
Son güncelleme 14 Ocak 2025 20:38
Transfer çalışmalarını sürdüren Aston Villa, Borussia Dortmund'un yıldızında mutlu sona ulaştı.

Aston Villa, Hollandalı oyuncuyu 23+3 milyon euro'luk bonservis bedeliyle kadrosuna kattığını duyurdu.

PERFORMANSI

Dortmund formasıyla bu sezon 21 maça çıkan 25 yaşındaki Hollandalı sağ kanat oyuncusu, 5 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery