Aston Villa'dan dev harcama: 177 milyon euro

Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Aston Villa, şu ana kadar yaptığı transferlere 177 milyon euro bonservis bedeli ödedi.Son olarak Everton'dan Amadou Onana'ya 60 milyon euro'ya bonservis bedeli ödeyerek kulüp rekoru kıran Aston Villa'nın bu sezon ödediği bonservis bedelleri şu şekilde;Amadou Onana: 60 milyon euroIan Maatsen: 44.5 milyon euroCameron Archer: 16.5 milyon euroJaden Philogene: 16 milyon euroSamuel Iling-Junior: 14 milyon euroLewis Dobbin: 12 milyon euroEnzo Barrenechea: 8 milyon euroRoss Barkley: 6 milyon euroGeçtiğimiz sezon Premier Lig'i 4. sırada tamamlayan Aston Villa, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.