Aston Villa'da, Bobuacar Kamara sezonu kapattı

Premier Lig'de, Nicolo Zaniolo'nunda formasını giydiği Aston Villa'da yıldız oyuncu Boubacar Kamara sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Aston Villa'da, Bobuacar Kamara sezonu kapattı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Şubat 2024 20:53
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'da forma giyen Boubacar Kamara, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı.

Ligde yarın Fulham ile yapacakları maç öncesi konuşan Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, Fransız orta sahanın sezonun geri kalanında oynayamayacağını açıkladı.

Emery, diz sakatlığı yaşayan Kamara'nın eylül ya da ekim ayında sahalara dönebileceğini belirtti.

24 yaşındaki oyuncu, Aston Villa'da bu sezon tüm kulvarlarda 30 maçta forma giydi ve bir gol attı.

Premier Lig'i ilk 4'te bitirerek UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı hedefleyen Aston Villa, 46 puanla 5. sırada yer alıyor.

 
 
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery