AS Monaco'da Vassilis Spanoulis dönemi

THY Euroleague'de mücadele eden AS Monaco, başantrenörlük görevine Vassilis Spanoulis'i getirildiğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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AS Monaco'da Vassilis Spanoulis dönemi
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26 Kasım 2024 23:12
Basketbol THY Euroleague'de mücadele eden AS Monaco, başantrenörlük görevine Vassilis Spanoulis'i getirdi.

Fransız kulübünden yapılan açıklamada Yunan başantrenör ile 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Sasa Obradovic'in yerine göreve gelen 42 yaşındaki Spanoulis, Monaco'nun başında THY Euroleague'de ilk iki maçını Yunan takımları Panathinaikos ve Olympiakos'a karşı oynayacak.

2021 yılında profesyonel basketbol kariyerine son veren Spanoulis, Monaco ile birlikte Yunanistan Milli Takımı'nın da başantrenörlüğü görevini sürdürecek.

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