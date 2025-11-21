Arseniy Batagov için Avrupa'da transfer yarışı!

Trabzonspor'un 23 yaşındaki stoperi Arseniy Batagov, Avrupa kulüplerinin ilgisini çekmeye devam ediyor.
İtalyan ekibi Bologna, İngiltere'den Nottingham Forest ve Crystal Palace, ayrıca Lazio, genç savunmacıyı kadrosuna katmak için izlemeye aldı.
Bordo-mavililer, Batagov için şimdilik satışa sıcak bakmasa da yüksek bir teklif gelmesi durumunda pazarlığa oturulabileceği öğrenildi.
Ukraynalı futbolcu için daha önce de Benfica'nın adı gündeme gelmişti.
Trabzonspor'da bu sezon 11 maçta süre bulan Batagov'un, bordo-mavililer ile sözleşmesi 7 milyon euro olarak gösteriliyor.
Batagov'un, Trabzonspor ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
