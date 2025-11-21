21 Kasım
Manisa FK-A.Demirspor
20:00
21 Kasım
Mainz 05-Hoffenheim
22:30
21 Kasım
Valencia-Levante
23:00
21 Kasım
Nice-Marsilya
22:45
21 Kasım
Hertha Berlin-E.Braunschweig
20:30
21 Kasım
Bochum-Dynamo Dresden
20:30
21 Kasım
Standard Liege-Zulte Waregem
22:45
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Arseniy Batagov için Avrupa'da transfer yarışı!

Avrupa'dan önemli takımlar, Trabzonspor'dan savunma oyuncusu Arseniy Batagov ile ilgileniyor.

calendar 21 Kasım 2025 11:03
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'un 23 yaşındaki stoperi Arseniy Batagov, Avrupa kulüplerinin ilgisini çekmeye devam ediyor.

İtalyan ekibi Bologna, İngiltere'den Nottingham Forest ve Crystal Palace, ayrıca Lazio, genç savunmacıyı kadrosuna katmak için izlemeye aldı.

Bordo-mavililer, Batagov için şimdilik satışa sıcak bakmasa da yüksek bir teklif gelmesi durumunda pazarlığa oturulabileceği öğrenildi.

Ukraynalı futbolcu için daha önce de Benfica'nın adı gündeme gelmişti.

Trabzonspor'da bu sezon 11 maçta süre bulan Batagov'un, bordo-mavililer ile sözleşmesi 7 milyon euro olarak gösteriliyor.

Batagov'un, Trabzonspor ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
