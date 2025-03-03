Arseniy Batagov: "Bizim için kötü oldu"

Trabzonspor forması giyen Arseniy Batagov, Konyaspor maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Arseniy Batagov: 'Bizim için kötü oldu'
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03 Mart 2025 18:41
Trabzonspor forması giyen Arseniy Batagov, Konyaspor maçı sonrası konuştu.

Batagov'un sözleri şu şekilde:

"Bizim adımıza çok kötü bir sonuç. Maça istediğimiz gibi başlayamadık. Hatalar yaptık. Önemli oyuncularımızın yaşadığı sakatlıklar da oldu. Bunlar bizi etkiledi. İlk yarıda istediğimiz fırsatları bulamadık. İkinci yarıda fırsatlar bulduk ama değerlendiremedik. Rakibimiz bulduğu tek fırsatı değerlendirdi. Bu tür maçları son saniyede kaybetmek maalesef çok üzücü oluyor."

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