Arsenal, üç puanı üç golle aldı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal, sahasında Dinamo Zagreb'i 3-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Arsenal, üç puanı üç golle aldı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Ocak 2025 00:52
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Arsenal, sahasında Dinamo Zagreb ile karşı karşıya geldi. Emirates Stadyumu'nda oynanan maçı Arsenal 3-0'lık skorla kazandı.

Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Declan Rice, 66. dakikada Kai Havertz ve 90. dakikada Martin Odegaard attı.

Bu sonucun ardından Arsenal, Devler Ligi'nde 16 puana yükseldi. Dinamo Zagreb, 8 puanda kaldı ve play-off şansını son haftaya bıraktı.

Arsenal, Devler Ligi'nin son haftasında Girona ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Dinamo Zagreb, gelecek hafta sahasında Milan'ı konuk edecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery