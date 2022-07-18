Arsenal, transferi bitirdi: Zinchenko

Arsenal, Gabriel Jesus'un ardından bu transfer döneminde Manchester City'den bir ismi daha kadrosuna katıyor.



The Athletic'te yer alan habere göre; Londra ekibinin, Oleksandr Zinchenko'nun transferi için Manchester City ile anlaşma sağladığı aktarıldı.



Arsenal'in, Ukraynalı futbolcu için 35 milyon euro bonservis ödeyeceği ve sözleşmede 2.3 milyon euro da bonus maddesinin yer aldığı belirtildi.



25 yaşındaki Zinchenko'nun ise Arsenal ile 4 yıllık resmi sözleşme imzalayacağı ifade edildi.









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