Arsenal'e Bukayo Saka'dan kötü haber!

Arsenal, Premier Lig'e fırtına gibi başladı.



Topçular, ilk hafta deplasmanda Manchester United'ı 1-0 ile geçerken ikinci hafta evinde Leeds United'ı 5-0 mağlup etti.



ARSENAL'E SAKATLIK ŞOKU



Arsenal ligdeki muhteşem başlangıcın ardından bir sakatlık haberiyle sarsıldı.



Bukayo Saka, Leeds United maçının 53. dakikasında sakatlık geçirerek oyundan alınmıştı.



3-4 HAFTA YOK



İngiliz sağ kanat oyuncusunun 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.



ALTERNATİFLERİ HAZIR



Mikel Arteta'nın elinde, kanat bölgesi için Leandro Trossard, Gabriel Martinelli ve Chelsea'den transfer edilen Noni Madueke gibi isimler bulunsa da Saka'nın eksikliği İspanyol teknik adamı düşündürüyor.





