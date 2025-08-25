25 Ağustos
Eyüpspor-Alanyaspor
1-0DA
25 Ağustos
İstanbulspor-Manisa FK
21:30
25 Ağustos
Newcastle-Liverpool
22:00
25 Ağustos
Athletic Bilbao-Rayo Vallecano
20:30
25 Ağustos
Sevilla-Getafe
22:30
25 Ağustos
Udinese-Verona
0-018'
25 Ağustos
Inter-Torino
21:45

Arsenal'e Bukayo Saka'dan kötü haber!

Arsenal forması giyen Bukayo Saka'nın, sakatlığı nedeniyle 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

25 Ağustos 2025 18:18
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Arsenal, Premier Lig'e fırtına gibi başladı.

Topçular, ilk hafta deplasmanda Manchester United'ı 1-0 ile geçerken ikinci hafta evinde Leeds United'ı 5-0 mağlup etti.

ARSENAL'E SAKATLIK ŞOKU

Arsenal ligdeki muhteşem başlangıcın ardından bir sakatlık haberiyle sarsıldı.

Bukayo Saka, Leeds United maçının 53. dakikasında sakatlık geçirerek oyundan alınmıştı.

3-4 HAFTA YOK

İngiliz sağ kanat oyuncusunun 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

ALTERNATİFLERİ HAZIR

Mikel Arteta'nın elinde, kanat bölgesi için Leandro Trossard, Gabriel Martinelli ve Chelsea'den transfer edilen Noni Madueke gibi isimler bulunsa da Saka'nın eksikliği İspanyol teknik adamı düşündürüyor.


TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 3 6 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 0 1 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
