Arsenal deplasmanda üç puana ulaştı!

İngiltere Premier Lig'in 2.haftasında Arsenal, deplasmanda Crystal Palace'ı 1-0 mağlup etti.

, Fotoğraf; Imago
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Arsenal deplasmanda üç puana ulaştı!
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21 Ağustos 2023 23:57
İngiltere Premier Lig'in 2.haftasında Arsenal, deplasmanda karşı karşıya geldiği Crystal Palace'ı 1-0 ile geçti. 

Kuzey Londra ekibine galibiyeti getiren golü 54.dakikada penaltıdan Martin Odegaard kaydetti. 

Arsenal'de Tomiyasu 67.dakikada kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. 

Sezona ikide iki yaparak başlayan Arsenal 6 puana ulaşarak 3.sıraya yerleşti.

Crystal Palace ise 3 puanla 11.sırada kaldı. 


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