Arsenal deplasmanda üç puana ulaştı!

İngiltere Premier Lig'in 2.haftasında Arsenal, deplasmanda karşı karşıya geldiği Crystal Palace'ı 1-0 ile geçti.
Kuzey Londra ekibine galibiyeti getiren golü 54.dakikada penaltıdan Martin Odegaard kaydetti.
Arsenal'de Tomiyasu 67.dakikada kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
Sezona ikide iki yaparak başlayan Arsenal 6 puana ulaşarak 3.sıraya yerleşti.
Crystal Palace ise 3 puanla 11.sırada kaldı.
Kuzey Londra ekibine galibiyeti getiren golü 54.dakikada penaltıdan Martin Odegaard kaydetti.
Arsenal'de Tomiyasu 67.dakikada kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
Sezona ikide iki yaparak başlayan Arsenal 6 puana ulaşarak 3.sıraya yerleşti.
Crystal Palace ise 3 puanla 11.sırada kaldı.