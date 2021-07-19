Arsenal'den orta sahaya takviye

Arsenal, Anderlecht'ten Belçikalı futbolcu Albert Sambi Lokonga'yı transfer etti.

Haber; AA, Fotoğraf; arsenal.com
Abone Ol
Arsenal'den orta sahaya takviye
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Temmuz 2021 18:40
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Anderlecht'te forma giyen Belçikalı oyuncu Albert Sambi Lokonga'yı kadrosuna kattığını duyurdu.

İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, bonservis bedeli konusunda Anderlecht ile varılan anlaşmanın ardından 21 yaşındaki orta saha oyuncusu ile uzun süreli sözleşmeye imza atıldığı belirtildi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Arsenal, Lokonga için 17,2 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyecek.

Anderlecht'te 2017 yılından bu yana forma giyen Lokonga, 78 karşılaşmada 3 gole imza attı.


Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.