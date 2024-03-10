Arsenal, 2024'te bambaşka!

Premier Lig'de zirve adaylarından biri olan Arsenal, yeni yılda yakaladığı form grafiği ile dikkat çekiyor.
Mikel Arteta'nın ekibi, Premier Lig'de 2024 yılında 8 maça çıktı. Arsenal, söz konusu 8 karşılaşmanın tamamından galibiyetle ayrıldı.
Arsenal'in 2024 yılında Premier Lig'de aldığı sonuçlar şu şekilde:
Arsenal 5-0 Crystal Palace
Nottingham Forest 1-2 Arsenal
Arsenal 3-1 Liverpool
West Ham United 0-6 Arsenal
Burnley 0-5 Arsenal
Arsenal 4-1 Newcastle United
Sheffield United 0-6 Arsenal
Arsenal 2-1 Brentford
FA CUP VE DEVLER LİGİ'NDE KAYBETTİ
Arsenal, yeni yıldaki mağlubiyetlerini FA Cup ve Şampiyonlar Ligi'nde yaşadı. Londra temsilcisi, FA Cup'ta Liverpool'a 2-0'lık skorla yenildi.
Arteta'nın öğrencileri, Devler Ligi'nde ise son 16 turu ilk maçında Porto'ya deplasmanda 1-0 kaybetti. Arsenal, salı günü bu maçın rövanşında Porto'yu sahasında konuk edecek.
Mikel Arteta'nın ekibi, Premier Lig'de 2024 yılında 8 maça çıktı. Arsenal, söz konusu 8 karşılaşmanın tamamından galibiyetle ayrıldı.
Arsenal'in 2024 yılında Premier Lig'de aldığı sonuçlar şu şekilde:
Arsenal 5-0 Crystal Palace
Nottingham Forest 1-2 Arsenal
Arsenal 3-1 Liverpool
West Ham United 0-6 Arsenal
Burnley 0-5 Arsenal
Arsenal 4-1 Newcastle United
Sheffield United 0-6 Arsenal
Arsenal 2-1 Brentford
FA CUP VE DEVLER LİGİ'NDE KAYBETTİ
Arsenal, yeni yıldaki mağlubiyetlerini FA Cup ve Şampiyonlar Ligi'nde yaşadı. Londra temsilcisi, FA Cup'ta Liverpool'a 2-0'lık skorla yenildi.
Arteta'nın öğrencileri, Devler Ligi'nde ise son 16 turu ilk maçında Porto'ya deplasmanda 1-0 kaybetti. Arsenal, salı günü bu maçın rövanşında Porto'yu sahasında konuk edecek.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU