Arsenal, 2024'te bambaşka!

Premier Lig'de zirve adaylarından biri olan Arsenal, yeni yılda yakaladığı form grafiği ile dikkat çekiyor.



Mikel Arteta'nın ekibi, Premier Lig'de 2024 yılında 8 maça çıktı. Arsenal, söz konusu 8 karşılaşmanın tamamından galibiyetle ayrıldı.



Arsenal'in 2024 yılında Premier Lig'de aldığı sonuçlar şu şekilde:



Arsenal 5-0 Crystal Palace

Nottingham Forest 1-2 Arsenal

Arsenal 3-1 Liverpool

West Ham United 0-6 Arsenal

Burnley 0-5 Arsenal

Arsenal 4-1 Newcastle United

Sheffield United 0-6 Arsenal

Arsenal 2-1 Brentford



FA CUP VE DEVLER LİGİ'NDE KAYBETTİ



Arsenal, yeni yıldaki mağlubiyetlerini FA Cup ve Şampiyonlar Ligi'nde yaşadı. Londra temsilcisi, FA Cup'ta Liverpool'a 2-0'lık skorla yenildi.



Arteta'nın öğrencileri, Devler Ligi'nde ise son 16 turu ilk maçında Porto'ya deplasmanda 1-0 kaybetti. Arsenal, salı günü bu maçın rövanşında Porto'yu sahasında konuk edecek.





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