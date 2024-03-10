Arsenal, 2024'te bambaşka!

Arsenal, yeni yılla birlikte oldukça etkili bir performans sergiliyor. Mikel Arteta'nın ekibi, ligde yeni yılda oynadığı 8 maçı da kazandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Arsenal, 2024'te bambaşka!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Mart 2024 14:42
Premier Lig'de zirve adaylarından biri olan Arsenal, yeni yılda yakaladığı form grafiği ile dikkat çekiyor.

Mikel Arteta'nın ekibi, Premier Lig'de 2024 yılında 8 maça çıktı. Arsenal, söz konusu 8 karşılaşmanın tamamından galibiyetle ayrıldı.

Arsenal'in 2024 yılında Premier Lig'de aldığı sonuçlar şu şekilde:

Arsenal 5-0 Crystal Palace
Nottingham Forest 1-2 Arsenal
Arsenal 3-1 Liverpool
West Ham United 0-6 Arsenal
Burnley 0-5 Arsenal
Arsenal 4-1 Newcastle United
Sheffield United 0-6 Arsenal
Arsenal 2-1 Brentford

FA CUP VE DEVLER LİGİ'NDE KAYBETTİ

Arsenal, yeni yıldaki mağlubiyetlerini FA Cup ve Şampiyonlar Ligi'nde yaşadı. Londra temsilcisi, FA Cup'ta Liverpool'a 2-0'lık skorla yenildi.

Arteta'nın öğrencileri, Devler Ligi'nde ise son 16 turu ilk maçında Porto'ya deplasmanda 1-0 kaybetti. Arsenal, salı günü bu maçın rövanşında Porto'yu sahasında konuk edecek.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery