Arsenal 18'lik yıldızın peşinde: Yarek Gasiorowski!

Premier Lig ekibi Arsenal, Valencia'nın genç takımında forma giyen 18 yaşındaki stoper Yarek Gasiorowski'yi kadrosuna katmak istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Arsenal 18'lik yıldızın peşinde: Yarek Gasiorowski!
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19 Kasım 2023 19:41
Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, gelecek planlamalarına hızla devam ediyor. 

AS Gazetesi'nde yer alan habere göre; Premier Lig devi Arsenal, Valencia U19 takımında forma giyen 18 yaşındaki İspanyol stoper Yarek Gasiorowski'yi kadrosuna katmak istiyor.

Haberde, Arsenal'in genç oyuncuyu uzun süredir takip ettiği ancak Brexit kısıtlamaları nedeniyle kadrosuna katamadığı belirtilirken, kısıtlamanın bitişiyle birlikte oyuncu için hamlede bulunacağı ifade edildi. 

20 MİLYON EURO'YU ÖDEYECEK

Arsenal'in geçtiğimiz günlerde İspanya genç milli takımı ile Moldova'ya karşı 3 gol birden atan Gasiorowski için kulübüne 20 milyon euro'luk serbest kalma maddesini ödemeye hazır olduğu öne sürüldü.

SEZON PERFORMANSI 

Yarek Gasiorowski, bu sezon Valencia U19 ile 9 karşılaşmaya çıkarken bu karşılaşmalarda gol katkısı yapamadı. İspanyol savunmacının 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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