Arnavutluk - Çekya maçı başladığı gibi bitti

UEFA Uluslar Ligi Lig B 1.Grup maçında Arnavautluk, sahasında Çekya ile karşı karşıya geldi. Air Albania Stadyumu'ndaki maç 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Beşiktaş forması giyen Ernest Muçi, 72. dakikada oyuna dahil oldu.



Sivasspor forması giyen Rey Manaj ise sakatlığı sebebiyle maç kadrosuna dahil edilmedi.



Arnavutluk, bu maçın ardından puanını 7 yaptı. Çekya ise 8 puana yükseltti



Grubun bir sonraki maçında Arnavutluk, Ukrayna'yı konuk edecek. Çekya ise Gürcistan'ı ağırlayacak.