Arnavutluk - Çekya maçı başladığı gibi bitti

UEFA Uluslar Ligi Lig B 1.Grup maçında Arnavautluk, sahasında Çekya ile karşı karşıya geldi. Air Albania Stadyumu'ndaki maç 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
Beşiktaş forması giyen Ernest Muçi, 72. dakikada oyuna dahil oldu.
Sivasspor forması giyen Rey Manaj ise sakatlığı sebebiyle maç kadrosuna dahil edilmedi.
Arnavutluk, bu maçın ardından puanını 7 yaptı. Çekya ise 8 puana yükseltti
Grubun bir sonraki maçında Arnavutluk, Ukrayna'yı konuk edecek. Çekya ise Gürcistan'ı ağırlayacak.
Beşiktaş forması giyen Ernest Muçi, 72. dakikada oyuna dahil oldu.
Sivasspor forması giyen Rey Manaj ise sakatlığı sebebiyle maç kadrosuna dahil edilmedi.
Arnavutluk, bu maçın ardından puanını 7 yaptı. Çekya ise 8 puana yükseltti
Grubun bir sonraki maçında Arnavutluk, Ukrayna'yı konuk edecek. Çekya ise Gürcistan'ı ağırlayacak.