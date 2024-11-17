Arnavutluk - Çekya maçı başladığı gibi bitti

UEFA Uluslar Ligi Lig B 1.Grup 5. maçında Arnavutluk, sahasında Çekya ile 0-0 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Arnavutluk - Çekya maçı başladığı gibi bitti
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17 Kasım 2024 00:38
Son güncelleme 17 Kasım 2024 00:39
UEFA Uluslar Ligi Lig B 1.Grup maçında Arnavautluk, sahasında Çekya ile karşı karşıya geldi. Air Albania Stadyumu'ndaki maç 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
Beşiktaş forması giyen Ernest Muçi, 72. dakikada oyuna dahil oldu.

Sivasspor forması giyen Rey Manaj ise sakatlığı sebebiyle maç kadrosuna dahil edilmedi.

Arnavutluk, bu maçın ardından puanını 7 yaptı. Çekya ise 8 puana yükseltti

Grubun bir sonraki maçında Arnavutluk, Ukrayna'yı konuk edecek. Çekya ise Gürcistan'ı ağırlayacak.
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