NBA'in eski süperstarlarından Gilbert Arenas, Golden State Warriors guardı Klay Thompson'ın "NBA'e katıldığından beri oyununu asla geliştirmediğini" iddia etti.



Arenas, 'Gil's Arena' isimli podcast'inin son bölümünde 33 yaşındaki oyuncu hakkında tartışmalı bir yorum yaparak, Thompson'ın lige dahil olduğu günden bu yana halen aynı rolde oynadığını belirtti:



"Desmond Bane direkt bir şutör olarak geldi ve şimdi çok yönlü bir oyuncu oldu. Mesela Klay, bana göre asla gelişmedi. Nokta şutörü olarak geldi ve dört yüzüğü olmasına rağmen hâlâ bir nokta şutörü."



Bu sezon mevcut sözleşmesinin son yılında olan ve iddialara göre aynı düzeyde bir kontrat beklentisi olan Thompson, bu beklentisiyle paralel bir performans göstermekte zorlanmış ve 15,8 sayı, 3,9 ribaund ve 2,1 asist ortalamaları yakalamıştı.





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