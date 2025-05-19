Arda Ünyay: 'Galatasaray'a geleli 4 ay oldu ama ikinci kupayı gördüm'

Ara transfer döneminde MKE Ankaragücü'nden transfer edilen genç stoper Arda Ünyay, Galatasaray'da olduğu için duyduğu mutluluğu dile getirdi.
RAMS Park'ta maça çıkacağı gün için sabırsızlandığını aktaran Arda, "Çok mutluyum. Galatasaray'a geleli 4 ay oldu ama ikinci kupayı gördüm. Benim için çok gurur verici bir şey. İnşallah nice şampiyonluklar yaşarım. Kalbim hala hızlı atıyor. İnşallah ben de bu taraftarın önünde oynayacağım." diye konuştu.
Yaz kampında çok çalışarak takıma girmek istediğini vurgulayan 18 yaşındaki stoper, "Çok iyi hazırlanacağım. Yaz kampını çok iyi geçireceğimi düşünüyorum. Çok çalışacağım. Burada oynamanın zorluğunu çok iyi biliyorum. Elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.
Arda Ünyay, yıldız futbolcularla antrenmana çıkmanın kendisini geliştirdiğine değinerek, "Tarif edilmez bir duygu. Alvaro Morata, Victor Osimhen çok ünlü forvetler. Beni çok geliştiren bir şey. Davinson Sanchez, Abdülkerim ağabeyden bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. İnşallah bana çok şey öğretecekler." değerlendirmesinde bulundu.
Arda, antrenmanlarda kendisini en çok zorlayan futbolcunun Barış Alper Yılmaz olduğunu söyleyerek, "Barış ağabey çok kuvvetli. O beni çok zorluyor." dedi.
RAMS Park'ta maça çıkacağı gün için sabırsızlandığını aktaran Arda, "Çok mutluyum. Galatasaray'a geleli 4 ay oldu ama ikinci kupayı gördüm. Benim için çok gurur verici bir şey. İnşallah nice şampiyonluklar yaşarım. Kalbim hala hızlı atıyor. İnşallah ben de bu taraftarın önünde oynayacağım." diye konuştu.
Yaz kampında çok çalışarak takıma girmek istediğini vurgulayan 18 yaşındaki stoper, "Çok iyi hazırlanacağım. Yaz kampını çok iyi geçireceğimi düşünüyorum. Çok çalışacağım. Burada oynamanın zorluğunu çok iyi biliyorum. Elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.
Arda Ünyay, yıldız futbolcularla antrenmana çıkmanın kendisini geliştirdiğine değinerek, "Tarif edilmez bir duygu. Alvaro Morata, Victor Osimhen çok ünlü forvetler. Beni çok geliştiren bir şey. Davinson Sanchez, Abdülkerim ağabeyden bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. İnşallah bana çok şey öğretecekler." değerlendirmesinde bulundu.
Arda, antrenmanlarda kendisini en çok zorlayan futbolcunun Barış Alper Yılmaz olduğunu söyleyerek, "Barış ağabey çok kuvvetli. O beni çok zorluyor." dedi.
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