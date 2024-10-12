Arda Güler rakibini bayılttı, fırçayı Carlo Ancelotti yedi!

Türkiye A Millî Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 3. hafta maçında Samsun'da Karadağ'ı konuk etti. Ay-yıldızlılar rakibini 1-0 mağlup etmeyi başardı.Real Madrid'in yıldızı Arda Güler, Samsun'da Karadağ ile oynanan karşılaşmaya ilk 11'de başladı. 19 yaşındaki yıldız futbolcu, 83. dakikada yerini alkışlarla Kaan Ayhan'a bıraktı.Arda Güler, gol veya asist üretememiş olsa da Samsun'da geceye damga vurmayı başardı. Yıldız futbolcu, 38. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında rakibine müthiş bir çalım attı. Bu çalım, sosyal medyada viral haline geldi.Real Madrid'in yıldızı, maçın ardından Instagram'da paylaşımda bulundu. Arda, "Teşekkürler Samsun, yine muhteşemdiniz. Bu millet her şeyin en güzelini hak ediyor" sözlerini sarf etti.Maçın ardından İspanyol gazetesinden MARCA, Arda ile ilgili şunları yazdı: "Maç baştan sona Arda Güler'in önderliğinde bir ev sahibi monoloğuna sahne oldu. Madridli oyuncu serbest kaldı ve şovu yönetti."Diario AS'ta ise Arda'nın çalım videosu paylaşılarak şu yorum yapıldı: "Arda Güler; rakibini, gözlerini ovuşturmasına neden olacak bir manevrayla yere seriyor."Öte yandan Real Madrid taraftarları, dün akşamki maçta Arda Güler'in performansından bir hayli etkilendi. Madridistalar, Carlo Ancelotti'ye yıldız futbolcuyu yeteri kadar oynatmadığı için sosyal medya platformu X'te tepki gösterdi. İşte o tepkilerden en çarpıcı olanları:"Ancelotti çok uzun zamandır ortaya çıkan en büyük yeteneği yok etmeye çalışıyor.""Ancelotti, Arda Güler'i öldürüyor. bugün Türkiye ile oynadığı harika oyunu gerçekten izliyor musunuz? o inanılmaz bir oyuncu.""Bu Arda Güler'in takımda yeri yok öyle mi... Tanrı aşkına Ancelotti! O bir sihirbaz...""Arda Güler'i izlemek çok keyifli, o bir sanatçı. Ancelotti'nin adaletsizliği yüzünden bu çocuğu doyasıya izleyemiyor olmamız çok üzücü.""Güler 20 dakikadır Türkiye'ye orta sahadan bir takımın nasıl organize edileceği konusunda ustalık dersi veriyor. Ancelotti televizyonu kapatacak!"