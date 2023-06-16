Arda Güler için iddaa'da özel etkinlik

EURO2024 Elemeleri'de A Milli Takım, Letonya deplasmanına çıkacak. Letonya'daki maç için'da şahane özel etkinlikler var.Letonya - Türkiye maçına özel çok sayıda yeni oyun açıklanırken; "Hangi oyuncu en az 2 gol atar?" ve "Hangi oyuncu frikikten gol atar?" bahisleri duyuruldu.A Milli Takım'ın genç yıldızı Arda Güler'in frikikten gol atmasına 20.00 oran verildi. Ayrıca Arda Güler'in 2 gol atma ihtimalinin oranı ise 7.00 olarak açıklandı.