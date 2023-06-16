Arda Güler için iddaa'da özel etkinlik

iddaa.com'da Milli Takım'ın Letonya maçı için Arda Güler için özel etkinlik var!

Haber; Sporx.com
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Arda Güler için iddaa'da özel etkinlik
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16 Haziran 2023 13:33
Son güncelleme 16 Haziran 2023 18:16
EURO2024 Elemeleri'de A Milli Takım, Letonya deplasmanına çıkacak. Letonya'daki maç için iddaa.com'da şahane özel etkinlikler var.

Letonya - Türkiye maçına özel çok sayıda yeni oyun açıklanırken; "Hangi oyuncu en az 2 gol atar?" ve "Hangi oyuncu frikikten gol atar?" bahisleri duyuruldu.

A Milli Takım'ın genç yıldızı Arda Güler'in frikikten gol atmasına 20.00 oran verildi. Ayrıca Arda Güler'in 2 gol atma ihtimalinin oranı ise 7.00 olarak açıklandı.

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