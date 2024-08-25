Arda Güler'e ilk 11'de görev!

Milli futbolcu Arda Güler, Real Madrid - Valladolid karşılaşmasına ilk 11'de başlıyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Arda Güler'e ilk 11'de görev!
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25 Ağustos 2024 16:10
Son güncelleme 25 Ağustos 2024 16:52
Real Madrid, La Liga'nın ikinci haftasında Valladolid ile karşı karşıya gelecek.

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, bu karşılaşmada milli futbolcumuz Arda Güler'e 11'de görev verdi. 19 yaşındaki futbolcu, Valladolid karşılaşmasında orta üçlüde görev yapacak.

Real Madrid ile Valladolid arasındaki mücadele saat 18.00'de başlayacak.

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Real Madrid'in ilk 11'i


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