Arda Güler'den Nacho'ya veda paylaşımı

Real Madrid forması giyen Arda Güler, kulüpten ayrılan Nacho Fernandez'e sosyal medyadan veda etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Arda Güler'den Nacho'ya veda paylaşımı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Haziran 2024 16:02
Son güncelleme 25 Haziran 2024 17:40
Real Madrid, takımın kaptanlarından olan Nacho Fernandez'in kulüpten ayrılacağını duyurdu.

İspanyol devinin formasını giyen Arda Güler, Nacho'nun veda kararının açıklanmasının ardından bir paylaşım yaptı ve 34 yaşındaki futbolcuya veda etti.

Arda Güler, paylaşımında, "Teşekkürler kaptan" ifadelerini kullandı.




GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery