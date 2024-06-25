Arda Güler'den Nacho'ya veda paylaşımı

Real Madrid, takımın kaptanlarından olan Nacho Fernandez'in kulüpten ayrılacağını duyurdu.
İspanyol devinin formasını giyen Arda Güler, Nacho'nun veda kararının açıklanmasının ardından bir paylaşım yaptı ve 34 yaşındaki futbolcuya veda etti.
Arda Güler, paylaşımında, "Teşekkürler kaptan" ifadelerini kullandı.
İspanyol devinin formasını giyen Arda Güler, Nacho'nun veda kararının açıklanmasının ardından bir paylaşım yaptı ve 34 yaşındaki futbolcuya veda etti.
Arda Güler, paylaşımında, "Teşekkürler kaptan" ifadelerini kullandı.
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