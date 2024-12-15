Arda Güler'den mesaj: "Harika şeyler olur"

Arda Güler, Rayo Vallecano maçının ardından, "Bize güvenin, birlikte savaştığımızda harika şeyler olur. Hala Madrid!" şeklinde paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Arda Güler'den mesaj: 'Harika şeyler olur'
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15 Aralık 2024 02:04
Real Madrid forması giyen Arda Güler, Rayo Vallecano karşılaşmasının ardından bir paylaşımda bulundu.

Milli futbolcu, taraftarlara yönelik paylaşımında, "Bize güvenin, birlikte savaştığımızda harika şeyler olur. Hala Madrid!" ifadelerini kullandı.

19 yaşındaki futbolcunun bu paylaşımı, çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

İKİ ASİSTLE YILDIZLAŞTI

Real Madrid'in Rayo Vallecano ile deplasmanda 3-3 berabere kaldığı karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu, 78 dakika sahada kaldı. Genç yıldız, karşılaşmada iki asist yaptı.

Arda Güler, 21. yüzyılda Real Madrid formasıyla bir LaLiga maçında 2 asist yapan en genç futbolcu oldu.

BU SEZON PERFORMANSI

Real Madrid'de bu sezon toplamda 19 maçta sahaya çıkan Arda Güler, 1 gol attı ve 3 asist yaptı.

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