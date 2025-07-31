30 Temmuz
Qarabag FK-Shelbourne
1-0
30 Temmuz
Malmö FF-RFS
1-0
30 Temmuz
FCSB-KF Shkendija
1-2
30 Temmuz
Ludogorets -Rijeka
3-1UZS
30 Temmuz
Maccabi Tel Aviv-Pafos FC
0-1
30 Temmuz
Ferencvaros-FC Noah
4-3
30 Temmuz
Panathinaikos-Rangers
1-1
30 Temmuz
Breidablik-Lech Poznan
0-1
30 Temmuz
RB Salzburg-Brann
1-1
30 Temmuz
Servette-Viktoria Plzen
1-3
30 Temmuz
Lazio-Fenerbahçe
0-1

Archie Brown: "Evimde olduğum için çok mutluyum"

Fenerbahçe'nin Genk'ten yeni transferi Archie Brown, Fenerbahçe'yi bahsederek "Evimde olduğum için gerçekten çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

calendar 31 Temmuz 2025 00:41
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Archie Brown: 'Evimde olduğum için çok mutluyum'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Genk'ten 8 milyon Euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer olan Archie Brown, Lazio maçının hemen ardından sezon öncesi kampından ve taraftarlardan bahsetti.

Evinde olduğundan dolayı mutlu olduğunu belirten Archie Brown, "Bana göre sezon öncesi gayet keyifli ve güzel geçti. Bu süreç içerisinde çok sıkı bir şekilde çalıştık. Buraya geldiğim zamandan beri çok güzel inşalarla da tanıştım. Hep beraber geliştik, oynadığımız maçlardan güzel neticeler de aldık. Yapacak ve düzeltecek hala çok şeyimiz var. Bugün taraftarlarımızın karşısında oynamak çok güzeldi. Taraftarlarımız gerçekten çok güzel enerji ve ambiyans yarattılar. Evimde olduğum için gerçekten çok mutluyum." şeklinde konuştu.

İngiliz oyuncu, gösterdiği performansla taraftarlardan olumlu tepkiler oluyor. 
 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.