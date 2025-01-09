Araujo'nun yeni adresi İtalya olabilir

Juventus, Barcelona'da forma giyen Uruguaylı defans oyuncu Ronald Araujo ile ilgileniyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Araujo'nun yeni adresi İtalya olabilir
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Ocak 2025 15:49
Son güncelleme 09 Ocak 2025 15:51
Juventus, ara transfer dönemine hızlı bir başlangıç yapmak istiyor. 

Sandro Tonali ve Joshua Zirkzee ile ilgilendiği belirtilen Torino ekibi, savunma takviyesi için de kolları sıvadı. 

İLK HEDEF KİRALAMAK

Barcelona oyuncusu Ronald Araujo ile ilgilenen Juventus, liste başı olarak da Uruguaylı oyuncuyu belirledi. 

25 yaşındaki futbolcu için teklif yapmaya hazırlanan Serie A ekibi, zorunlu satın alma opsiyonlu kiralık bir teklif iletecek. 

ARAUJO'NUN PERFORMANSI

Uruguaylı futbolcu, bu sezon Barcelona formasıyla yalnızca bir maça çıkabildi ve bir asistle oynadı.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery