Araujo'nun yeni adresi İtalya olabilir

Juventus, ara transfer dönemine hızlı bir başlangıç yapmak istiyor.



Sandro Tonali ve Joshua Zirkzee ile ilgilendiği belirtilen Torino ekibi, savunma takviyesi için de kolları sıvadı.



İLK HEDEF KİRALAMAK



Barcelona oyuncusu Ronald Araujo ile ilgilenen Juventus, liste başı olarak da Uruguaylı oyuncuyu belirledi.



25 yaşındaki futbolcu için teklif yapmaya hazırlanan Serie A ekibi, zorunlu satın alma opsiyonlu kiralık bir teklif iletecek.



ARAUJO'NUN PERFORMANSI



Uruguaylı futbolcu, bu sezon Barcelona formasıyla yalnızca bir maça çıkabildi ve bir asistle oynadı.