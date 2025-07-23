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Arabistan'dan Cham'a engel

Trabzonspor oyuncusu Muhammed Cham'ın transferi Al Fayha'nın Arap Yatırım Fonu'nun transfere onay vermemesi ile iptal oldu.

calendar 23 Temmuz 2025 14:53
Fotoğraf: AA
Arabistan'dan Cham'a engel
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Trabzonspor'un geçtiğimiz sezon başında kadrosuna kattığı Muhammed Cham için yaz transfer döneminde önemli bir gelişme yaşandı.

Bordo-mavili kulübe, Suudi Arabistan temsilcisi Al-Fayha tarafından cazip bir teklif yapılmıştı.

Teklifte, 2.5 milyon Euro kiralama bedeli, 3 milyon Euro satın alma opsiyonu ve 1 milyon Euro bonus yer alıyordu. Ancak transferin gerçekleşmesi için Arap Yatırım Fonu'nun onayı bekleniyordu. Haftalardır süren bekleyişin ardından fon, bu transfer için gerekli onayı vermedi.


Bu gelişmeyle birlikte, Trabzonspor'un önemli gelir beklentisi taşıdığı transfer iptal oldu. Muhammed Cham, şimdilik takımda kalmaya devam edecek.

Ancak bu durum, hem oyuncunun hem de kulübün geleceği açısından yeni bir belirsizlik yarattı. Yönetimin Cham konusunda nasıl bir yol izleyeceği ve oyuncunun yeni sezonda kadroda düşünülüp düşünülmeyeceği merakla bekleniyor.

PERFORMANSI

Cham geçtiğimiz sezonda 37 maça çıktı ve 6 gol 12 asistlik katkıda bulundu.
(61saat)

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