Antetokounmpo'nun Bucks'taki geleceği belirsizliğe sürükleniyor

Milwaukee Bucks yıldızı Giannis Antetokounmpo, bireysel olarak üst düzey performans sergilese de, takımın yaşlanan ve düşüşte olan kadrosu sebebiyle şampiyonluk hedefinden uzaklaştığı bir döneme girdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Antetokounmpo'nun Bucks'taki geleceği belirsizliğe sürükleniyor
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24 Nisan 2025 13:42
Milwaukee Bucks yıldızı Giannis Antetokounmpo, bireysel olarak üst düzey performans sergilese de, takımın yaşlanan ve düşüşte olan kadrosu sebebiyle şampiyonluk hedefinden uzaklaştığı bir döneme girdi.

Bu durum, süper yıldızın sadakatine rağmen, organizasyonun geleceği hakkında soru işaretleri yaratıyor.

ESPN'den Brian Windhorst, Giannis'in bu sezon oyununun "gereksiz kısmını kestiğini" ve tamamen takımı sırtlamaya odaklandığını söylerken, kadronun yetersiz kaldığını vurguladı. Windhorst ayrıca kulübün finansal açıdan da ciddi kayıplar yaşadığını ve maaş sınırı nedeniyle kadro yenilemenin zorlaştığını belirtti.

2023'te yapılan Damian Lillard takası ve ardından Giannis'e verilen 3 yıllık, 186 milyon dolarlık uzatma sözleşmesi, kulübün ona olan bağlılığını gösteriyor. Ancak 2024 sezonunda yapılan Khris Middleton–Kyle Kuzma takası, hedeflenen ivmeyi sağlayamadı.

Buna rağmen Windhorst, Giannis'in ayrılmak istediğine dair herhangi bir işaret vermediğini, sezona tamamen odaklandığını ve Bucks'a değer katmak için elinden geleni yaptığını söyledi.

Giannis şimdilik takımı için savaşıyor. Ancak Bucks'ın mevcut kadro yapısı, bütçe sorunları ve düşen performans grafiği, bu bağlılığın ne kadar daha süreceği sorusunu NBA kamuoyunun gündeminde tutmaya devam ediyor.

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