Antalyaspor: 'Türk futbolu adına utanç!'

Antalyaspor, Beşiktaş'a 3-1 kaybettiği karşılaşmanın ardından bir açıklama yaptı.



Akdeniz ekibi, karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan'a sert bir şekilde tepki gösterdi.



Antalyaspor'dan "kasıtlı, maksatlı ve taraflı" başlığıyla yapılan açıklama şu şekilde;



"Bu akşam yine Türk futbolu adına utanç gecelerinden birini yaşadık.



Beşiktaş ile oynadığımız karşılaşmanın ilk dakikasından itibaren rakibimizle değil, kelimenin tam anlamıyla karşılaşmanın hakemi ile mücadele edeceğimizi anladık, çünkü Mete Kalkavan ilk düdüğünden itibaren bunu bize hissettirdi.



Katliamın detaylarına tek tek girip bütünün Türk futboluna verdiği zararın göz ardı edilmesini istemediğimiz için pozisyonlara değinmiyoruz bile.



Bugün onurlu bir takımın mücadelesini "kasıtlı, maksatlı ve taraflı" kararlarıyla alt eden bir hakem izledik.



Federasyon Başkanımızın öncülüğünde Türk futbolunun yeniden yapılanıp hak ettiği marka değerine ulaşması için hep birlikte çaba gösterirken, bu hakemlerle bunu başarmamızın mümkün olamayacağını bugün net bir şekilde gördük.



Unutulmamalıdır ki Antalya, turizm ve tarımıyla ülkemize ekonomik değer katan, nüfusuyla da 5'inci büyük şehridir ve çıkaracağı ses zannettiğinizden çok daha yüksek desibelli olacaktır.



Biz hemen yarından itibaren bu hakem ve bu zihniyetin Türk futbolundan silinmesi için gereken onurlu kararların alınmasını bekliyoruz.



Biz sadece rakiplerimizi yenmek için sahaya çıkmak istiyoruz. Hakemleri de yenmek için mücadele etmek zorunda olmadığımızı düşünüyoruz.



Son olarak;



Mete Kalkavan ile ilgili endişemizi maçın öncesinde dile getirdik. Katlettiği maçlarımızı listelesek Antalya'dan TFF'ye yol olur.



Biz camiamıza yakışan onurlu duruşumuzu sürdüreceğiz ve tepkimizi bugün olduğu gibi en ağır şekilde vermeye devam edeceğiz.



Kamuoyunu saygılarımızla."





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