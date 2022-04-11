Antalyaspor, rekor için sahaya çıkıyor!

Hem Süper Lig'in son 9 haftasında hem de evindeki son 9 haftada rakiplerine geçit vermeyen Antalyaspor, rekor için sahaya çıkıyor. Kırmızı-Beyazlılar, ligdeki son galibiyetini 1976 yılında aldığı Hatayspor'a karşı kaybetmezse evinde üst üste 10. maçta da yenilmeyerek kulüp rekorunu geliştirecek.

, Fotoğraf; AA
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Antalyaspor, rekor için sahaya çıkıyor!
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11 Nisan 2022 13:38
Süper Lig'de ikinci devrenin en başarılı takımları arasında yerini alan Antalyaspor, 32.hafta mücadelesinde Hatayspor'u ağırlıyor.

Son 9 haftada yenilgi yüzü görmeyen Kırmızı-Beyazlılar, başarı halkasına bir yenisini eklemek için sahaya çıkacak. Evinde son yenilgisini Başakşehir karşısında alan ve 9 maçtır hiçbir takibine Antalya'da 3 puan şansı vermeyen Akrep, Hatayspor'dan en az 1 puan alması halinde kulüp tarihinin en iyi serisini elde edecek.

1976'DAN BU YANA İLK OLACAK

Rekor için sahaya çıkacak Antalyaspor'a karşı Hatayspor'un önemli bir üstünlüğü göze çarpıyor. Akdeniz ekibine karşı ligdeki son galibiyetini 1976 yılında alan Antalyaspor, bugüne kadarki 16 randevuda sadece 5 kez kazanabildi. 2 mücadelenin beraberlikle tamamlandığı eşleşmede Hatayspor ise 9 kez kazanan taraf oldu. Kırmızı-Beyazlılar, bu sezonki Türkiye Kupası eşleşmesinde ise turu geçen taraf olmayı başardı.

AKREP'TE 3 EKSİK

Süper Lig'in 32.haftasında pazartesi günü Hatayspor'u konuk edecek Antalyaspor'da sakat futbolculardan iyi haber gelmesine rağmen 3 futbolcu yine formasından uzak kalacak. Kırmızı-Beyazlılarda uzun süredir sakatlık sorunu bulunan Harun Alpsoy ve Ufuk Akyol ile birlikte Altay karşısında formasından uzak kalan Andrea Poli, takımla birlikte çalışmalara başladı. 3 futbolcudan Poli'nin şans verilmesi halinde Hatayspor karşısında oynayabileceği, ancak diğer iki futbolcunun henüz hazır olmadığı kaydedildi. Kırmızı-Beyazlılarda sakatlığı bulunan Admir Mehmedi de henüz oynayabilecek düzeye gelemedi. Kırmızı-Beyazlılarda Harun Alpsoy 16, Ufuk Akyol ise 5 aydır hiçbir resmi karşılaşmada forma giymedi. (Antalya Lider Gazetesi)

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